В МВФ описали экономическую ситуацию в мире русской буквой Ш
- Reuters
Такое мнение он выразил на Международном биржевом форуме.
По словам Спилимберго, текущая рецессия не похожа на предыдущие.
«Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идёт не только о её масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами», — цитирует специалиста РИА Новости.
Он посоветовал искать подходящую форму кривой в «дебрях русского алфавита».
«Уверен, что это будет нелинейный график. Я думаю, нас ждут какие-то американские горки — взлёты и падения как минимум ещё несколько месяцев», — сказал замдиректора отдела.
Спилимберго добавил, что сам искал бы подходящую букву в русском алфавите: «Может быть, Я, может быть, Ю, Ш».
При этом в норму ситуация придёт после того, как будет найдено действенное лекарство от коронавируса, подчеркнул он.
В сентябре аналитики Deutsche Bank подготовили исследование, в котором говорится, что в 2020 году, возможно, в мире наступает «эпоха беспорядка».