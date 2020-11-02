В МВФ описали экономическую ситуацию в мире русской буквой Ш

Короткая ссылка
Траектория развития глобальной экономики после кризиса, вызванного пандемией, будет такой нелинейной, что для её описания подойдут только буквы из русского алфавита, считает замдиректора исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго.
В МВФ описали экономическую ситуацию в мире русской буквой Ш
  • Reuters

Такое мнение он выразил на Международном биржевом форуме.

По словам Спилимберго, текущая рецессия не похожа на предыдущие.

«Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идёт не только о её масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он посоветовал искать подходящую форму кривой в «дебрях русского алфавита».

«Уверен, что это будет нелинейный график. Я думаю, нас ждут какие-то американские горки — взлёты и падения как минимум ещё несколько месяцев», — сказал замдиректора отдела.

Спилимберго добавил, что сам искал бы подходящую букву в русском алфавите: «Может быть, Я, может быть, Ю, Ш».

При этом в норму ситуация придёт после того, как будет найдено действенное лекарство от коронавируса, подчеркнул он.

В сентябре аналитики Deutsche Bank подготовили исследование, в котором говорится, что в 2020 году, возможно, в мире наступает «эпоха беспорядка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить