В МВФ описали экономическую ситуацию в мире русской буквой Ш

Траектория развития глобальной экономики после кризиса, вызванного пандемией, будет такой нелинейной, что для её описания подойдут только буквы из русского алфавита, считает замдиректора исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго.

Такое мнение он выразил на Международном биржевом форуме.

По словам Спилимберго, текущая рецессия не похожа на предыдущие.

«Она действительно очень странная. Это уникальная рецессия, и речь идёт не только о её масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он посоветовал искать подходящую форму кривой в «дебрях русского алфавита».

«Уверен, что это будет нелинейный график. Я думаю, нас ждут какие-то американские горки — взлёты и падения как минимум ещё несколько месяцев», — сказал замдиректора отдела.

Спилимберго добавил, что сам искал бы подходящую букву в русском алфавите: «Может быть, Я, может быть, Ю, Ш».

При этом в норму ситуация придёт после того, как будет найдено действенное лекарство от коронавируса, подчеркнул он.

В сентябре аналитики Deutsche Bank подготовили исследование, в котором говорится, что в 2020 году, возможно, в мире наступает «эпоха беспорядка».