Эксперт оценил прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников оценил прогноз относительно падения курса доллара на 20% в 2021 году.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что прогноз правдоподобен: доллар часто шёл вниз при появлении новостей о высокой эффективности вакцины и её возможном массовом распространении в мире.

«Если есть вакцина, то риск новых локдаунов и карантинных ограничений снижается. В связи с этим высока вероятность возвращения в нормальный режим функционирования экономики. Динамика станет лучше, темпы роста будут укрепляться, экономика будет выходить из кризиса», — сказал эксперт.

Как считает Масленников, в настоящее время доллар переоценён и по всем объективным показателям курс должен уходить вниз.

Со своей стороны, эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с Life.ru отметил, что прогресс мировой фарминдустрии напрямую влияет на курсообразование «защитных» инструментов, к которым исторически относится американская валюта.

«Чем ближе мир к успеху в борьбе с пандемией, тем менее привлекателен доллар», — заявил он.

Аналитики финансовой корпорации Citigroup предполагают, что курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцины от коронавирусной инфекции получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост.