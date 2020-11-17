Эксперт прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году

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Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году.
Эксперт прокомментировал прогноз о падении курса доллара на 20% в 2021 году
  • © РИА Новости

«Прогноз несколько завышен, но реален», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, одной из причин действительно станет начало вакцинации населения, что приведёт к снижению локдауна, открытию экономик и их подъёму.

Как отметил Трифонов, в последний год происходило ослабление доллара относительно евро, случилось это из-за политики Федеральной резервной системы США, которая специально опустила курс иностранной валюты на фоне отрицательного платёжного баланса страны.

«То есть экспорт из США был ниже импорта, а экономика несла потери. Американские финансовые власти таким образом намеревались удешевить товары и создать торговый баланс», — добавил он.

Со своей стороны, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik заявил, что у доллара сразу несколько факторов снижения против евро.

«Среди прочего фактором, который будет давить в ближайшее время на доллар, является неопределённость на выборах», — пояснил он.

По его словам, в США до сих пор не подсчитаны голоса.

Аналитики финансовой корпорации Citigroup предполагают, что курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост.

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