Банки развития стран БРИКС приняли Совместные принципы ответственного финансирования

Пять банков развития стран БРИКС и Новый банк развития подписали в Москве Совместные принципы ответственного финансирования.

В 2020 году Механизму межбанковского сотрудничества БРИКС исполнилось десять лет. Юбилейный совет прошёл в формате видеоконференции.

«Экономический кризис, с которым столкнулись все экономики, продемонстрировал исключительно важную роль национальных и многосторонних банков развития в преодолении последствий пандемии», — сказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По его словам, из-за карантинных мер резко сократились спрос и предложение услуг, также сокращаются инвестиции, растёт безработица.

Российская сторона поделилась своим опытом поддержки национальной экономики во время пандемии.

Меморандум содержит восемь пунктов, в том числе обязательство интегрировать в оценку проектов анализ экологических, социальных и экономических последствий для местных сообществ, способствовать развитию в странах — членах БРИКС инклюзивных и устойчивых экономических моделей, более полно учитывать при реализации проектов права человека, принципы Парижского соглашения о климате и лучшие практики корпоративного управления.