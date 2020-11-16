Эксперт рассказал о предварительных итогах года по российской нефти

Независимый эксперт Вячеслав Мищенко рассказал о предварительных итогах года по российской нефти.

По его словам, за девять месяцев добыча и экспорт синхронно снизились на 10%.

«В абсолютных значениях эти показатели составили 507 млн т и 179,7 млн т соответственно», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Мищенко, 2020 год получился непредсказуемым и сложным для отечественной нефтяной отрасли. Вместе с тем удалось поставить исторический рекорд.

«Напомним, в июне был установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent. Премия достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года и составила на пике в июне $2,35 за баррель», — уточнил эксперт.

По его словам, в 2021 году состояние рынка нефти будет зависеть от скорости выхода мировой экономики из локдауна, связанного с пандемией.

Мищенко также предположил, что условия сделки ОПЕК+ могут быть скорректированы на дополнительное сокращение в I квартале 2021 года, если восстановление спроса на нефть будет стагнировать.

«Что касается уровня цены на нефть, то спектр рыночных прогнозов находится в диапазоне от $35 до $65 за баррель», — добавил он.

Ранее член комитета по энергетике, депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в России.