Несырьевой экспорт Волгоградской области вырос на 40% с начала года

Несырьевой промышленный экспорт Волгоградской области вырос на 40% за девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил около $950 млн.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В январе — сентябре производители металлов и изделий из них увеличили отгрузки за границу в 1,6 раза. Доля металлургии составила 70% в общем объёме экспорта.

Химические предприятия реализовали продукцию на $245 млн (доля — почти 26% регионального несырьевого экспорта).

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.