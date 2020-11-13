Несырьевой экспорт Волгоградской области вырос на 40% с начала года

Короткая ссылка
Несырьевой промышленный экспорт Волгоградской области вырос на 40% за девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил около $950 млн.
Несырьевой экспорт Волгоградской области вырос на 40% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В январе — сентябре производители металлов и изделий из них увеличили отгрузки за границу в 1,6 раза. Доля металлургии составила 70% в общем объёме экспорта.

Химические предприятия реализовали продукцию на $245 млн (доля — почти 26% регионального несырьевого экспорта).

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить