Эксперт оценил решение обязать банки подключить оплату по QR-коду

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал решение обязать банки подключить оплату по QR-коду через систему быстрых платежей.

«Система быстрых платежей была внедрена в прошлом году, и по состоянию на конец октября 2020 года в СПБ было совершено почти 400 тыс. операций на сумму более 1,6 млрд рублей. С внедрением оплаты по QR-кодам объёмы таких оплат вырастут минимум в два раза», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, востребованность такой услуги будет стимулироваться развитием интернет-торговли. Как отметил Сигал, маркетплейсы тоже внедряют технологии оплаты по кодам.

Ранее ЦБ обязал системно значимые кредитные организации подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кодов в рамках СБП с 1 октября 2021 года.

«Реальное время» сообщало, что Банк Казани внедрил систему быстрых платежей.