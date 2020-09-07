Банк Казани внедрил систему быстрых платежей
- @kzn_official
Об этом информирует «Реальное время».
Уточняется, что с суммы переводов, не превышающих 100 тыс. рублей, комиссия взиматься не будет. Максимальная сумма одного перевода — 300 тыс. рублей.
Опробовать новый сервис может каждый клиент банка, ранее использовавший счёт для платёжных операций с помощью банковских карт.
Ранее руководитель отдела анализа защищённости веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин рассказал в интервью газете «Известия», насколько безопасно использование системы быстрых платежей.