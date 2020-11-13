Аналитик оценил перспективы курса рубля к доллару до конца года
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- AFP
«Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78—79 рублей», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.
По его словам, это связано с укреплением нефти на уровне $44 за баррель. Ещё один фактор — президентские выборы в США отыграли свою информационную повестку.
Как считает Калугин, тенденцию к укреплению рубля может скорректировать Минфин России, который будет выдавать остатки по казначейским назначениям.
Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.