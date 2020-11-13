Аналитик оценил перспективы курса рубля к доллару до конца года

Короткая ссылка
Финансовый аналитик Виталий Калугин оценил перспективы курса рубля к доллару до конца года.
Аналитик оценил перспективы курса рубля к доллару до конца года
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

«Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78—79 рублей», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, это связано с укреплением нефти на уровне $44 за баррель. Ещё один фактор — президентские выборы в США отыграли свою информационную повестку.

Как считает Калугин, тенденцию к укреплению рубля может скорректировать Минфин России, который будет выдавать остатки по казначейским назначениям.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить