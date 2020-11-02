Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

Короткая ссылка
Специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко оценил ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

«Вообще, ослабление основных валют к доллару началось в преддверии выборов, которые пройдут завтра в США. Это такая тенденция», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, все выходят из рисковых активов и по привычке вкладываются в американскую валюту.

Как считает Зайченко, после оглашения результатов в США ситуация стабилизируется.

Что касается рубля, то эксперт отметил, что игроки спекулируют ради короткой выгоды.

«Обычно это затрагивает счета, которые превышают 10 млн рублей», — добавил он.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить