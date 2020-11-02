Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
- РИА Новости
«Вообще, ослабление основных валют к доллару началось в преддверии выборов, которые пройдут завтра в США. Это такая тенденция», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, все выходят из рисковых активов и по привычке вкладываются в американскую валюту.
Как считает Зайченко, после оглашения результатов в США ситуация стабилизируется.
Что касается рубля, то эксперт отметил, что игроки спекулируют ради короткой выгоды.
«Обычно это затрагивает счета, которые превышают 10 млн рублей», — добавил он.
Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.