Аналитик дал прогноз по курсу рубля

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз по курсу рубля.
Аналитик дал прогноз по курсу рубля
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«За последнюю неделю рубль сильно укрепился, примерно на 3% к доллару и евро. Причиной этого стал оптимизм на мировых рынках, который привёл к росту цен на нефть и притоку капитала на развивающиеся рынки, включая российский финансовый рынок», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Васильев, сдерживающими факторами для российской валюты остаются ситуация с COVID-19, слабость глобальной экономики, частичное закрытие европейских экономик. По словам эксперта, рубль находится в свободном плавании и отражает ситуацию на рынках и в экономике.

«Ожидаем, что до конца года рубль будет торговаться в широком диапазоне: 75—80 к доллару и 89—94 к евро», — сказал Васильев.

В свою очередь, доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС Владимир Трегубов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» выразил мнение, что основными факторами снижения курса рубля по-прежнему являются влияние пандемии на основные экономики мира и ситуация на рынке нефти.

«Мой базовый сценарий прогноза курса российской национальной валюты на конец года: 76—80 рублей за доллар и 90—95 рублей за евро», — заявил он.

Ранее экономист руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил ситуацию на валютном рынке.

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