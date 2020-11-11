Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

Экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев оценил ситуацию на валютном рынке.

«Люди следят за долларом, потому что ищут альтернативные возможности, куда вкладывать сбережения», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает эксперт, если человек зарабатывает и тратит деньги в России, то курс для него не так важен.

«Российская экономика достаточно стабильна. Если вы хотите заработать, но не разбираетесь в тонкостях, то не стоит пытаться играть на курсе. Для населения есть облигации Минфина и рублёвые вклады в крупных банках», — сказал Разуваев.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.