Экономист оценил ситуацию на валютном рынке
- © Александр Авилов
- АГН «Москва»
«Люди следят за долларом, потому что ищут альтернативные возможности, куда вкладывать сбережения», — заявил он в беседе с Nation News.
Как считает эксперт, если человек зарабатывает и тратит деньги в России, то курс для него не так важен.
«Российская экономика достаточно стабильна. Если вы хотите заработать, но не разбираетесь в тонкостях, то не стоит пытаться играть на курсе. Для населения есть облигации Минфина и рублёвые вклады в крупных банках», — сказал Разуваев.
Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.