ЦБ отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка»

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Банк России отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка». По величине активов он занимал 299-е место в банковской системе России.
ЦБ отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка»
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Такое решение принято регулятором в связи с тем, что финансовое учреждение нарушало «федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России».

«В том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — сообщили в Центробанке.

В октябре Центробанк отозвал лицензию у Росбизнесбанка. Как сообщил регулятор, финансовое учреждение допускало нарушения ряда федеральных законов, в том числе в области противодействия отмыванию доходов.

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