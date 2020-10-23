ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

Центробанк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка. Как сообщил регулятор, финансовое учреждение допускало нарушения ряда федеральных законов, в том числе в области противодействия отмыванию доходов.

«Банк России приказом от 23.10.2020 № ОД-1713 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Российского Коммерческого Банка «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество) ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (рег. № 1405, г. Москва)», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

По величине активов этот банк занимал 338-е место в банковской системе России.

С 9 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков «Майский» и «Прохладный».