ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка

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Центробанк России отозвал лицензию у Росбизнесбанка. Как сообщил регулятор, финансовое учреждение допускало нарушения ряда федеральных законов, в том числе в области противодействия отмыванию доходов.
ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
  • РИА Новости

«Банк России приказом от 23.10.2020 № ОД-1713 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Российского Коммерческого Банка «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество) ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (рег. № 1405, г. Москва)», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

По величине активов этот банк занимал 338-е место в банковской системе России.

С 9 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков «Майский» и «Прохладный».

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