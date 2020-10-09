ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

Банк России с 9 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков «Майский» и «Прохладный».

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 09.10.2020 №ОД-1638 отозвал лицензию на осуществление банковских операций... у ООО «Банк «Майский» (рег. №1673, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский)», — заявили в ЦБ.

По данным Банка России, кредитная организация занимала 350-е место по величине активов в российской банковской системе.

В другом сообщении ЦБ говорится, что также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у другого банка — ООО «Банк «Прохладный» (Кабардино-Балкария), который по величине активов занимал 348-е место в банковской системе страны.

2 октября ЦБ отозвал лицензию у московского Тэмбр-банка.