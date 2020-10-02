ЦБ отозвал лицензию у московского Тэмбр-банка

Центробанк с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, сообщает пресс-служба регулятора.

globallookpress.com

Согласно данным ЦБ, по величине активов по состоянию на 1 сентября кредитное учреждение занимало 186-е место в банковской системе России. Ранее лицензии лишился московский банк «Славянский кредит».