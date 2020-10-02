ЦБ отозвал лицензию у московского Тэмбр-банка

Короткая ссылка
Центробанк с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у московского Тэмбр-банка
  • globallookpress.com

Согласно данным ЦБ, по величине активов по состоянию на 1 сентября кредитное учреждение занимало 186-е место в банковской системе России.

Ранее лицензии лишился московский банк «Славянский кредит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить