Эксперт прокомментировал продление налоговых каникул из-за пандемии

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов прокомментировал продление налоговых каникул для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей ещё на три месяца.

«Налоговые каникулы — это не полное освобождение от всех обязательных платежей, а нулевая ставка только по упрощённой системе налогообложения (УСН) или стоимости патента. Все остальные платежи индивидуальный предприниматель должен перечислять на общих основаниях», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, к таким платежам относятся, например, НДФЛ, страховые взносы с зарплаты, транспортный налог, налог на имущество, рассчитанный по кадастровой стоимости.

Как отметил Тузов, очень важную роль играет финансовое планирование, чтобы вовремя уплачивать налоги, которые не подпадают под мораторий, и иметь средства на уплату по УСН после окончания каникул.

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