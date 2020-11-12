В Нижегородской области рассказали о росте товарооборота с Белоруссией в 2020 году

Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии вырос на 2% за январь — сентябрь 2020 года и составил $572 млн.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на Департамент внешних связей регионального правительства.

«Для ряда нижегородских компаний и предприятий Белоруссия является одним из самых надёжных партнёров. Конечно, это положительно отражается на нашем товарообороте», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Экспорт в Белоруссию увеличился на 3%, до $438 млн.

«По объёму экспорта за девять месяцев Белоруссия занимает первое место среди 127 стран — зарубежных партнёров региона», — отметил Никитин.

Импорт сохранился на уровне прошлого года и составил $134 млн.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.