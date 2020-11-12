Экспорт сельхозпродукции Удмуртии составил $3,76 млн с начала года

Короткая ссылка
Экспорт сельскохозяйственной продукции Удмуртии составил $3,76 млн с начала 2020 года.
Экспорт сельхозпродукции Удмуртии составил $3,76 млн с начала года
  • © Wang Jilin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

По данным на 11 ноября, республика увеличила экспорт продукции АПК на $1,21 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Последняя на данный момент поставка была в Монголию, куда отправили партию мясной продукции.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить