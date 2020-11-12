Экспорт сельхозпродукции Удмуртии составил $3,76 млн с начала года

Экспорт сельскохозяйственной продукции Удмуртии составил $3,76 млн с начала 2020 года.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

По данным на 11 ноября, республика увеличила экспорт продукции АПК на $1,21 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Последняя на данный момент поставка была в Монголию, куда отправили партию мясной продукции.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.