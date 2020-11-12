В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

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В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.
В ЦБ России назвали объём международных резервов страны
  • РИА Новости

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 6 ноября составили $587,6 млрд.

«Объём международных резервов по состоянию на 6 ноября составил $587,6 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что увеличение резервов произошло под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Ранее Центробанк представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.

Доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал планы по разработке цифрового рубля.

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