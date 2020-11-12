Глеб Никитин и Алексей Миллер подписали программу газификации Нижегородской области

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы
Глеб Никитин и Алексей Миллер подписали программу газификации Нижегородской области
  • © Правительство Нижегородской области

Об этом РИА «Время Н» сообщили в пресс-службе главы региона и облправительства.

Сообщается, что программа подразумевает создание 26 объектов. Общая сумма, которую планируется направить на эти цели с учётом инвестиций, превысит 17 млрд рублей.

По словам Глеба Никитина, в программе можно выделить 3 основных направления. Первое — это строительство газораспределительной станции «Обход» для газификации северных районов (Варнавинского, Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского и Шахуньи). Здесь будет создано более 230 км магистральных и распределительных газопроводов.

Второе направление — совместная программа с ПАО «Газпром», подразумевающая газификацию районов, входящих в состав Нижегородской агломерации. В частности, запланировано строительство ГРС «Митино».

Третьим направлением программы является строительство ГРС «Горбатовка», которая позволит создать инфраструктуру для развития заречной части Нижнего Новгорода, а также Дзержинска.

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