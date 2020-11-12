Эксперт рассказал о процедуре снятия крупных сумм со счёта в банке

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Главный аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман рассказал о процедуре снятия крупных сумм со счёта в банке.
Эксперт рассказал о процедуре снятия крупных сумм со счёта в банке
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Как правило, значительные суммы наличных можно получить, только заранее заказав их в кассе. При этом, может, придётся заплатить дополнительную комиссию за их получение», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, для получения существенной суммы наличными требуется основание, к примеру, договор купли-продажи или закрытие срочного вклада.

Как отметил Гойхман, основания потребуются и для переводов крупных сумм, а при частых переводах таких средств банк может заблокировать счёт до отдельного разбирательства.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, экономист Игорь Николаев прокомментировал сообщения о рекордном росте объёма наличных денег у россиян.

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