Эксперт рассказал о процедуре снятия крупных сумм со счёта в банке

Главный аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман рассказал о процедуре снятия крупных сумм со счёта в банке.

«Как правило, значительные суммы наличных можно получить, только заранее заказав их в кассе. При этом, может, придётся заплатить дополнительную комиссию за их получение», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, для получения существенной суммы наличными требуется основание, к примеру, договор купли-продажи или закрытие срочного вклада.

Как отметил Гойхман, основания потребуются и для переводов крупных сумм, а при частых переводах таких средств банк может заблокировать счёт до отдельного разбирательства.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, экономист Игорь Николаев прокомментировал сообщения о рекордном росте объёма наличных денег у россиян.