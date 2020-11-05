Эксперт прокомментировал сообщения о рекордном росте объёма наличных денег у россиян

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, экономист Игорь Николаев прокомментировал сообщения о рекордном росте объёма наличных денег у россиян.

«Вопрос этот часто возникает: мол, банковские карты становятся всё популярнее и скоро наличных вообще не будет. Но что мы видим? Мы видим, что в одних странах очень популярны безналичные расчёты. Например, в Скандинавских странах. А в других странах как были популярными, так и остаются наличные расчёты и, следовательно, спрос на наличные — в той же Германии», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, это технический момент.

Со своей стороны, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опора России», руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергей Елин в беседе с газетой «Известия» отметил, что основной риск хранения наличных состоит в том, что снятые с депозитов средства обесцениваются инфляцией.

«Даже низкие депозитные ставки покрывают официальную инфляцию или, по крайней мере, минимизируют обесценивание», — отметил он.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что объём наличных денег на руках у граждан и в кассах предприятий увеличился за год на 28,3% и достиг отметки 12,1 трлн рублей.