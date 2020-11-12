Эксперт оценила ситуацию с ограничениями расчётов наличными

Основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний «Бизнес эксперт» Марина Дяченко оценила ситуацию с ограничениями расчётов наличными.

«Сейчас для бизнеса усложняют снятие и перевод наличных на физических лиц: уменьшают лимиты вплоть до ограничения определённой суммы в месяц. Они могут составлять до 50—80 тыс. рублей на одно физическое лицо», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, также увеличивается размер комиссии при превышении суточного или месячного лимитов.

Кроме того, отметила Дяченко, банки требуют документы на расходную часть, превышающую эти показатели. Пока документы находятся на рассмотрении, средства на счету будут заблокированы на срок до пяти рабочих дней.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton экономист Игорь Николаев прокомментировал сообщения о рекордном росте объёма наличных денег у россиян.