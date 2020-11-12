В Краснодарском крае выдали более 11 тысяч кредитов по программе льготной ипотеки

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С начала года в Краснодарском крае выдали 11 583 ипотечных кредита по ставке 6,5%.
В Краснодарском крае выдали более 11 тысяч кредитов по программе льготной ипотеки
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru, общая сумма займов составила более 22 млрд рублей. Краснодарский край вместе с Санкт-Петербургом и Ростовской областью вошёл в тройку регионов-лидеров, наиболее успешно реализующих программу ипотеки с господдержкой.

Также большой интерес вызывает и так называемая сельская ипотека. Займы по ней предоставляются с минимальной ставкой 0,1—3% годовых.

«Программы стали востребованы в условиях пандемии коронавируса и осложнения экономической ситуации. Доля общего объёма господдержки ипотечных программ составила около 46% от объёма ипотечного кредитования и 55,8% от количества всех выданных кредитов в крае», —  подчеркнули в Министерстве экономики Краснодарского края.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане подвели итоги программы сельской ипотеки.

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