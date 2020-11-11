В Ставропольском крае рассказали о росте промышленного производства

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В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с промышленным производством.
В Ставропольском крае рассказали о росте промышленного производства
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров провёл встречу с главой регионального Минпрома Виталием Шульженко. Они обсудили работу промышленного комплекса во время пандемии.

Как отметил министр, отмечен рост производства. Индекс вырос на 15% за год. Частично это связано с пандемией, поскольку некоторые сектора были оперативно переориентированы на выпуск средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Фонд развития промышленности Подмосковья выдал льготных кредитов на 330 млн рублей.

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