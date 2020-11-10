Аналитик оценила факторы, влияющие на курс рубля

Короткая ссылка
Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева оценила факторы, влияющие на курс рубля.
Аналитик оценила факторы, влияющие на курс рубля
  • РИА Новости

«Поддержку рублю оказывает общее улучшение настроений на глобальных рынках после определения (хоть пока и неофициального) лидера президентской гонки в США — Джо Байдена. Это устранило существенную долю неопределённости последних месяцев», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем, отметила эксперт, говорить об окончательных итогах выборов в Соединённых Штатах пока рано.

Кроме того, поддержку оказывают новости о позитивных результатах испытаний новой вакцины от коронавируса, считает Зайцева.

«Отдельно стоит отметить, что повышенный спрос наблюдается не только по рублю, но и по другим валютам развивающихся стран. В частности, бразильский реал на прошлой неделе укрепился более чем на 7%. И в понедельник рост продолжился», — уточнила эксперт.

Если говорить о краткосрочных перспективах по рублю, то при сохранении позитивных настроений на мировых рынках у российской валюты есть шанс укрепиться до 75 в паре с долларом и до 89,5 — по отношению к евро, заключила Зайцева.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить