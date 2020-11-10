Аналитик оценила факторы, влияющие на курс рубля

Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева оценила факторы, влияющие на курс рубля.

«Поддержку рублю оказывает общее улучшение настроений на глобальных рынках после определения (хоть пока и неофициального) лидера президентской гонки в США — Джо Байдена. Это устранило существенную долю неопределённости последних месяцев», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Вместе с тем, отметила эксперт, говорить об окончательных итогах выборов в Соединённых Штатах пока рано.

Кроме того, поддержку оказывают новости о позитивных результатах испытаний новой вакцины от коронавируса, считает Зайцева.

«Отдельно стоит отметить, что повышенный спрос наблюдается не только по рублю, но и по другим валютам развивающихся стран. В частности, бразильский реал на прошлой неделе укрепился более чем на 7%. И в понедельник рост продолжился», — уточнила эксперт.

Если говорить о краткосрочных перспективах по рублю, то при сохранении позитивных настроений на мировых рынках у российской валюты есть шанс укрепиться до 75 в паре с долларом и до 89,5 — по отношению к евро, заключила Зайцева.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.