Аналитик оценила факторы, влияющие на курс рубля
- РИА Новости
«Поддержку рублю оказывает общее улучшение настроений на глобальных рынках после определения (хоть пока и неофициального) лидера президентской гонки в США — Джо Байдена. Это устранило существенную долю неопределённости последних месяцев», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
Вместе с тем, отметила эксперт, говорить об окончательных итогах выборов в Соединённых Штатах пока рано.
Кроме того, поддержку оказывают новости о позитивных результатах испытаний новой вакцины от коронавируса, считает Зайцева.
«Отдельно стоит отметить, что повышенный спрос наблюдается не только по рублю, но и по другим валютам развивающихся стран. В частности, бразильский реал на прошлой неделе укрепился более чем на 7%. И в понедельник рост продолжился», — уточнила эксперт.
Если говорить о краткосрочных перспективах по рублю, то при сохранении позитивных настроений на мировых рынках у российской валюты есть шанс укрепиться до 75 в паре с долларом и до 89,5 — по отношению к евро, заключила Зайцева.
Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.