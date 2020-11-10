В Татарстане рассказали о темпах роста ипотечного кредитования

Короткая ссылка
В сентябре 2020 года жители Татарстана оформили в два раза больше ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), чем за аналогичный период прошлого года.
В Татарстане рассказали о темпах роста ипотечного кредитования
  • РИА Новости

Как передаёт «Реальное время», всего в сентябре было выдано 6,8 тыс. займов.

За первые девять месяцев в регионе банки выдали 38,9 тыс. ипотечных кредитов, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

Удвоился в республике и объём ИЖК. По итогам сентября он достиг 15,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ России. За январь-сентябрь этот объём достиг 83,2 млрд рублей (+41%).

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович прокомментировал ситуацию с ипотекой в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить