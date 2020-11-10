В Татарстане рассказали о темпах роста ипотечного кредитования

В сентябре 2020 года жители Татарстана оформили в два раза больше ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), чем за аналогичный период прошлого года.

Как передаёт «Реальное время», всего в сентябре было выдано 6,8 тыс. займов.

За первые девять месяцев в регионе банки выдали 38,9 тыс. ипотечных кредитов, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

Удвоился в республике и объём ИЖК. По итогам сентября он достиг 15,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ России. За январь-сентябрь этот объём достиг 83,2 млрд рублей (+41%).

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович прокомментировал ситуацию с ипотекой в России.