В Татарстане рассказали о темпах роста ипотечного кредитования
- РИА Новости
Как передаёт «Реальное время», всего в сентябре было выдано 6,8 тыс. займов.
За первые девять месяцев в регионе банки выдали 38,9 тыс. ипотечных кредитов, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года.
Удвоился в республике и объём ИЖК. По итогам сентября он достиг 15,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ России. За январь-сентябрь этот объём достиг 83,2 млрд рублей (+41%).
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович прокомментировал ситуацию с ипотекой в России.