Экономист рассказал о ситуации на валютном рынке

Короткая ссылка
Экономист Александр Дудчак рассказал о ситуации на валютном рынке.
Экономист рассказал о ситуации на валютном рынке
  • РИА Новости

«Россия может проводить собственную независимую политику, которая не допустит колебаний отечественной валюты. Ресурсов для стабилизации рубля в нашей стране достаточно, те же золотовалютные резервы, государственные фонды», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, нежелательно допускать краткосрочных колебаний в 1—2%, поскольку это даёт стимул для спекуляций на валютном рынке.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить