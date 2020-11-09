Экономист рассказал о ситуации на валютном рынке

Экономист Александр Дудчак рассказал о ситуации на валютном рынке.

«Россия может проводить собственную независимую политику, которая не допустит колебаний отечественной валюты. Ресурсов для стабилизации рубля в нашей стране достаточно, те же золотовалютные резервы, государственные фонды», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, нежелательно допускать краткосрочных колебаний в 1—2%, поскольку это даёт стимул для спекуляций на валютном рынке.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.