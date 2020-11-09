Shell обжаловала решение Польши по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
«Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур», — заявили в компании.
Ранее UOKiK принял решение оштрафовать «Газпром» и пять европейских компаний, сотрудничающих по строительству «Северного потока — 2». Польский регулятор потребовал, чтобы они расторгли партнёрский договор.
Позднее «Газпром» обжаловал штраф UOKiK в размере около €6,5 млрд.