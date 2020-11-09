Shell обжаловала решение Польши по «Северному потоку — 2»

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Компания Shell заявила, что категорически не согласна с решением польского Управления по охране конкуренции и потребителей UOKiK, обвинившего «Газпром» и европейские компании в не согласованном с властями Польши создании совместного предприятия по проекту «Северный поток — 2».
Shell обжаловала решение Польши по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур», — заявили в компании.

Ранее UOKiK принял решение оштрафовать «Газпром» и пять европейских компаний, сотрудничающих по строительству «Северного потока — 2». Польский регулятор потребовал, чтобы они расторгли партнёрский договор.

Позднее «Газпром» обжаловал штраф UOKiK в размере около €6,5 млрд.

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