В ФТС заявили о снижении профицита торгового баланса России

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России опубликовала статистические материалы, в которых говорится о снижении профицита торгового баланса страны.
В ФТС заявили о снижении профицита торгового баланса России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что положительное сальдо торгового баланса России в январе-сентябре 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,6% — до $76,8 млрд. 

Вместе с этим в сентябре положительное сальдо торгового баланса составило $19,796 млрд против $15,431 млрд годом ранее.

Основой российского экспорта в январе-сентябре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 51,8% (в январе-сентябре 2019 года — 63,5%).

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