Верховный суд Великобритании отложил дело о бондах Украины
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом говорится на сайте российского ведомства.
«В связи с влиянием пандемии коронавируса на работу Верховного суда Великобритании сроки вынесения судом вердикта как по делу Times Travel, так и по иску России к Украине являются неопределёнными», — говорится в сообщении.
В Минфине выразили надежду, что Верховный суд Великобритании при возвращении к работе сохранит непредвзятый профессиональный подход при рассмотрении данного дела и примет беспристрастное неполитизированное решение по его существу.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.