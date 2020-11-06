Верховный суд Великобритании отложил дело о бондах Украины

Министерство финансов России сообщило, что Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о бондах Украины на $3 млрд из-за пандемии.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В связи с влиянием пандемии коронавируса на работу Верховного суда Великобритании сроки вынесения судом вердикта как по делу Times Travel, так и по иску России к Украине являются неопределёнными», — говорится в сообщении.

В Минфине выразили надежду, что Верховный суд Великобритании при возвращении к работе сохранит непредвзятый профессиональный подход при рассмотрении данного дела и примет беспристрастное неполитизированное решение по его существу.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредитные средства.