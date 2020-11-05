В Германии рассказали об убытках предприятий из-за локдауна

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Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал об убытках предприятий Германии в ноябре из-за введения локдауна.
В Германии рассказали об убытках предприятий из-за локдауна
  • Reuters

По его словам, Берлин исходит из того, что прямые убытки понесут порядка 400 тыс. предприятий.

«Мы исходили из цифры около 400 тыс. потенциально затронутых предприятий, которые могут подать заявки (на получение компенсаций. — RT). Возможно, к ним присоединятся несколько десятков тысяч с непрямыми убытками. Мы рассчитываем, что в среднем будем выплачивать компенсацию в 75%», — цитирует его РИА Новости.

По мнению министра, для выплаты компенсаций должно хватить €10 млрд.

Ранее в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

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