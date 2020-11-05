Экономист оценил ситуацию с курсом рубля
- РИА Новости
В беседе с Newinform он выразил мнение, что для российской валюты не имеет особого значения, кто выиграет президентские выборы в США.
«Ситуация обстоит таким образом, что политика американских санкций (или антироссийские санкции — как угодно можно это назвать) будет продолжаться при любом президенте», — сказал Бадалов.
По его словам, в дальнейшем динамика рубля будет зависеть в том числе от цен на энергоресурсы.
Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.