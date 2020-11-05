В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 30 октября составили $584 млрд.

«Международные резервы по состоянию на 30 октября составили $584 млрд, сократившись за неделю на $5,8 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уменьшение резервов произошло главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Ранее Центробанк представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля.

Доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Nation News прокомментировал планы по разработке цифрового рубля.