ЕК ухудшила прогноз спада мировой экономики в 2020 году

Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мировой экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году до 3,8%, сообщает ТАСС.

Также ЕК снизила ожидания восстановления экономики в 2021 году до 4,7%.

В весеннем прогнозе развития мировой экономики ЕК ожидала спада в 2,9% в 2020 году и последующего восстановления в 2021 году в 5%.

ЕК прогнозирует сохранение цен на нефть в 2020—2022 годах в интервале от $42,6 до $46,4 за баррель.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер высказался по поводу информации о том, что в ряде исламских стран объявили о намерении бойкотировать французскую продукцию.