Эксперт оценил возможное влияние выборов в США на строительство «Северного потока — 2»

Немецкий журналист-международник Александр Рар оценил возможное влияние выборов в США на строительство «Северного потока — 2».

Об этом сообщает ФАН.

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» эксперт выразил мнение, что в данной ситуации в случае выигрыша Джо Байдена ничего не изменится, поскольку американской стороне невыгоден союз России и Германии с точки зрения геополитики.

«Наряду с этим Америка хочет продавать свой сжиженный газ Европе. Они понимают, что существует громадный европейский рынок для газа в будущем, где Россия зарабатывает приличные деньги. Поэтому Америка пытается любыми способами вытянуть оттуда российский газ», — считает Рар.

Ранее преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук оценил влияние президентских выборов в США на валютный рынок.