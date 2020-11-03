Эксперт оценил возможное влияние выборов в США на строительство «Северного потока — 2»

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Немецкий журналист-международник Александр Рар оценил возможное влияние выборов в США на строительство «Северного потока — 2».
Эксперт оценил возможное влияние выборов в США на строительство «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» эксперт выразил мнение, что в данной ситуации в случае выигрыша Джо Байдена ничего не изменится, поскольку американской стороне невыгоден союз России и Германии с точки зрения геополитики.

«Наряду с этим Америка хочет продавать свой сжиженный газ Европе. Они понимают, что существует громадный европейский рынок для газа в будущем, где Россия зарабатывает приличные деньги. Поэтому Америка пытается любыми способами вытянуть оттуда российский газ», — считает Рар.

Ранее преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук оценил влияние президентских выборов в США на валютный рынок.

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