Эксперт оценил влияние выборов в США на валютный рынок

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук оценил влияние президентских выборов в США на валютный рынок.
Эксперт оценил влияние выборов в США на валютный рынок
  • © Jeenah Moon
  • Reuters

«Начну с того, что у Банка России достаточно резервов для поддержания рыночного курса рубля. При любом раскладе событий», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, Джо Байден — сторонник зелёной энергетики, поэтому с ним нефтяной рынок ожидает снижение потребления углеводородного сырья и открытие новых перспективных производств, что в будущем может привести к снижению цен на нефть.

«А именно стоимость чёрного золота является одним из факторов, влияющих на курс рубля», — напомнил Корнейчук.

Как прогнозирует эксперт, в случае победы Байдена и до его вступления в должность ожидается курс доллара в районе 85 рублей.

«Теперь рассмотрим вариант с Дональдом Трампом. Его победу финансовые рынки будут рассматривать как дополнительный сигнал сохранения политики Федеральной резервной системы и поддержки рынков», — сказал он.

По его мнению, укрепление рубля будет происходить на фоне роста котировок нефти и увеличения российского товарного экспорта.

«Поддержку могут оказать и дополнительные продажи иностранной валюты Банком России. Рубль укрепится до 73 рублей за доллар», — прогнозирует он.

Как добавил Корнейчук, ещё одним фактором станет ситуация с пандемией.

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с Life.ru выразила мнение, что переизбрание Трампа может способствовать краткосрочному укреплению рубля — примерно до 78 за доллар.

По словам эксперта, то же самое можно сказать про фондовый рынок. В случае победы действующего президента США возможен небольшой рост индекса РТС и Московской биржи, но не более чем на процент от уровней закрытия 3 ноября.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский оценил ситуацию на валютном рынке.

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