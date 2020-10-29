Финансовый аналитик оценил ситуацию на валютном рынке

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Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский оценил ситуацию на валютном рынке.
Финансовый аналитик оценил ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он высказал мнение, что многое зависит от результатов президентских выборов в США.

«Если республиканцы оставят контроль над сенатом, а Дональд Трамп побеждает, будет резкое укрепление рубля», — считает эксперт.

Если президентом станет Джо Байден, а демократы возьмут под контроль сенат, то в целом ситуация окажется нормальной. Негативным вариантом Голубовский назвал ситуацию двоевластия.

На данный момент, добавил эксперт, небольшое ослабление рубля не отразится на стоимости товаров.

Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.

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