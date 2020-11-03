Экономист рассказал о ситуации на валютном рынке

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Экономист Денис Ракша рассказал о ситуации на валютном рынке.
Экономист рассказал о ситуации на валютном рынке
  • РИА Новости

«Несомненно, причиной является вторая волна пандемии, локдауны, в основном в Европе. Локдаун в смысле экономики — это сокращение спроса, сокращение производства и сокращение потребления нефти», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ослабление рубля связано со снижением цен на нефть. Что касается пандемии, то никто точно не знает, как она будет развиваться, отметил Ракша.

Как считает эксперт, повода для укрепления российской валюты в ближайшие месяцы не наблюдается.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.

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