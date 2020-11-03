Новак оценил взаимодействие стран ОПЕК

Глава российского Минэнерго Александр Новак в ходе заседания координаторов энергодиалога Россия — ОПЕК оценил взаимодействие членов Организации стран — экспортёров нефти и других заинтересованных государств.

Он отметил, что «успех совместных действий открыл новую страницу во взаимодействии стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств».

«Причём это касается не только обеспечения рыночной стабильности — перед нами открываются новые перспективы для двустороннего сотрудничества, технологического взаимодействия, реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на территории участвующих государств и третьих стран», — цитирует ТАСС министра.

Ранее Новак заявлял, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.