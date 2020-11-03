Аналитик оценил перспективы курса рубля

Аналитик QBF Александр Алексеевский оценил перспективы курса рубля.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что дальнейшее существенное ослабление отечественной валюты до конца 2020 года маловероятно в случае победы любого из кандидатов в президенты США.

«Скорее всего, если президент США или члены конгресса захотят ввести какие-то ограничительные меры, то это произойдёт не раньше весны 2021 года», — пояснил он.

Что касается евро, то в декабре 2020-го Европейский центробанк, вероятно, расширит программу количественного смягчения, что может оказать давление на европейскую валюту и, соответственно, привести к укреплению рубля, добавил эксперт.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.