Аналитик оценил перспективы курса рубля

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Аналитик QBF Александр Алексеевский оценил перспективы курса рубля.
Аналитик оценил перспективы курса рубля
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он выразил мнение, что дальнейшее существенное ослабление отечественной валюты до конца 2020 года маловероятно в случае победы любого из кандидатов в президенты США.

«Скорее всего, если президент США или члены конгресса захотят ввести какие-то ограничительные меры, то это произойдёт не раньше весны 2021 года», — пояснил он.

Что касается евро, то в декабре 2020-го Европейский центробанк, вероятно, расширит программу количественного смягчения, что может оказать давление на европейскую валюту и, соответственно, привести к укреплению рубля, добавил эксперт.

Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.

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