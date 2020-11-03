Новак оценил ситуацию в мировой экономике

Глава российского Минэнерго Александр Новак на открытии седьмого заседания энергодиалога Россия — ОПЕК оценил ситуацию в мировой экономике.

Министр отметил, что «текущий год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе».

«Мы видим, как трудно идёт восстановление, видим много неопределённостей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья», — цитирует РИА Новости Новака.

Он заявил, что «снижение мобильности общества, переход населения в онлайн, остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса».

«Наблюдаем повторные масштабные локдауны в ряде крупнейших европейских держав, хотя они и не носят такого жёсткого характера, как весной», — добавил министр.

Ранее Новак заявлял, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.