Новак оценил ситуацию в мировой экономике

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Глава российского Минэнерго Александр Новак на открытии седьмого заседания энергодиалога Россия — ОПЕК оценил ситуацию в мировой экономике.
Новак оценил ситуацию в мировой экономике
  • РИА Новости

Министр отметил, что «текущий год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе».

«Мы видим, как трудно идёт восстановление, видим много неопределённостей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья», — цитирует РИА Новости Новака.

Он заявил, что «снижение мобильности общества, переход населения в онлайн, остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса».

«Наблюдаем повторные масштабные локдауны в ряде крупнейших европейских держав, хотя они и не носят такого жёсткого характера, как весной», — добавил министр.

Ранее Новак заявлял, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

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