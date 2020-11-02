Эксперт оценил перспективы сланцевой добычи в США

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Независимый эксперт Вячеслав Мищенко оценил перспективы сланцевой добычи в США.
Эксперт оценил перспективы сланцевой добычи в США
  • Reuters

«При текущих ценах на нефть сланцевые компании не способны генерировать положительный денежный поток, а привлекать кредитные средства в нынешних условиях становится всё сложнее: банки не спешат предоставлять свои ресурсы нефтяным компаниям так же, как и частные инвесторы не спешат вкладывать деньги в проблемный сектор американской экономики», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, самыми чувствительными факторами для отрасли являются не цены на нефть и не падение доходов — инвесторы и акционеры опасаются расклада в преддверии выборов президента США.

Как пояснил Мищенко, демократический кандидат Джо Байден во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что в случае победы запретит на федеральном уровне проведение гидроразрыва пласта.

«Без технологии ГРП сланцевую добычу просто невозможно себе представить», — добавил эксперт.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы мирового рынка нефти и газа.

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