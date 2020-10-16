Эксперт оценил перспективы мирового рынка нефти и газа

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов оценил перспективы мирового рынка нефти и газа.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что для понимания, как будет развиваться глобальный рынок в следующие 30 лет, нужно проанализировать главные тренды за последние полвека.

«Добыча нефти увеличилась приблизительно на 1,2%, а газа — на 2,8%. Это в целом соответствует общему росту производства энергии в среднем на 2% в год», — сказал эксперт.

По его словам, доля нефти сократилась с 44 до 31%, а доля газа, наоборот, выросла с 16 до 23%. Уголь занимает 26%, ядерная энергетика выросла с 0,5 до 5%, биотопливо упало с 11 до 9%, напомнил Богданов.

Как прогнозирует эксперт, в следующие три десятилетия тренд сохранится. Потребность в энергии в Азии продолжит расти, и доля потребления нефти и газа останется стабильной.

В сентябре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.