Экспорт продукции из Подмосковья превысил $840 млн с начала года

Экспорт продукции из Московской области превысил $840 млн с начала 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, в список основных групп поставляемых другим странам продуктов вошли напитки, кондитерские изделия, мясо и корм для животных.

«Мы существенно прибавляем объём экспорта 2019 года и планируем подойти к показателю в $1 млрд», — сказал он.

Напитки экспортированы на сумму более $125 млн, сладости — более $120 млн, мясо — $100 млн, корм — $60 млн.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.