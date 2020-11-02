Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов оценил ситуацию с курсом рубля.
Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что на отечественную валюту влияет много факторов, в том числе пандемия и ожидаемое снижение спроса на нефть.

Давление на рынки оказывают и президентские выборы в США.

«На фоне происходящего инвесторы выходят из рисковых активов», — пояснил Тузов.

По его мнению, в ближайшее время ослабление курса рубля не прекратится.

Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.

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