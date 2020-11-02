Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он отметил, что на отечественную валюту влияет много факторов, в том числе пандемия и ожидаемое снижение спроса на нефть.
Давление на рынки оказывают и президентские выборы в США.
«На фоне происходящего инвесторы выходят из рисковых активов», — пояснил Тузов.
По его мнению, в ближайшее время ослабление курса рубля не прекратится.
Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.