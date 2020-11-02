В Кремле прокомментировали ситуацию на валютном рынке

Макроэкономическую стабильность в России удаётся поддерживать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на валютном рынке.

«Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике.

Он подчеркнул, что «в целом, если говорить о макростабильности, её удаётся поддерживать».

2 ноября курс доллара в ходе торгов превысил 80 рублей, евро вырос до 94 рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что важна предсказуемость и стабильность курса рубля.