Путин оценил перспективы доллара на фоне выборов в США

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Трудно судить, что будет с долларом, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
Путин оценил перспективы доллара на фоне выборов в США
  • РИА Новости

«Что касается того, что произойдёт с долларом после возможной победы господина Байдена, нам трудно сейчас об этом судить», — сказал глава государства.

По его мнению, если у власти останется команда Дональда Трампа, то предсказуемость выше.

Как отметил Путин, «сохранение той линии, которая... уже понятна, даёт больше возможностей прогнозировать то, что будет происходить».

Он подчеркнул, что России удаётся сохранять устойчивость с точки зрения колебания национальной валюты, добавив, что здесь важен даже не сам курс, а его «предсказуемая стабильность».

«Это чрезвычайно важно, и мы надеемся, что, несмотря ни на какие возможные колебания в самих Соединённых Штатах, мы сможем сохранить эти позиции внутри страны», — сказал он.

Ранее глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик в интервью RT спрогнозировал колебания на валютном рынке в ноябре в связи с высокой неопределённостью относительно президентских выборов в США.

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