ВЭБ с начала года выделил более 30 млрд рублей на развитие городов

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Госкорпорация ВЭБ.РФ с начала 2020 года профинансировала проекты городского развития более чем на 30 млрд рублей.
ВЭБ с начала года выделил более 30 млрд рублей на развитие городов
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Промежуточные итоги финансирования подвели во Всемирный день городов, учреждённый ООН для привлечения внимания к вопросам урбанизации, сообщили в ВЭБ.РФ.

«Городская экономика — драйвер роста экономики всей страны. Для нас в этой работе важны не только сугубо инвестиционные цели, но и тот эффект, который наши проекты приносят для повышения качества жизни людей, конкретных семей», — сказал председатель госкорпорациии Игорь Шувалов.

В этом году ВЭБ.РФ профинансировал поставку рельсовых автобусов в Сахалинскую область, а также приобретение и предоставление в лизинг более 1400 вагонов для Московского метрополитена.

Также корпорация инициировала модернизацию систем общественного транспорта в Твери и Перми.

В мае госкорпорации «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о строительстве 25 заводов по энергетической утилизации твёрдых коммунальных отходов.

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