ВЭБ с начала года выделил более 30 млрд рублей на развитие городов
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Промежуточные итоги финансирования подвели во Всемирный день городов, учреждённый ООН для привлечения внимания к вопросам урбанизации, сообщили в ВЭБ.РФ.
«Городская экономика — драйвер роста экономики всей страны. Для нас в этой работе важны не только сугубо инвестиционные цели, но и тот эффект, который наши проекты приносят для повышения качества жизни людей, конкретных семей», — сказал председатель госкорпорациии Игорь Шувалов.
В этом году ВЭБ.РФ профинансировал поставку рельсовых автобусов в Сахалинскую область, а также приобретение и предоставление в лизинг более 1400 вагонов для Московского метрополитена.
Также корпорация инициировала модернизацию систем общественного транспорта в Твери и Перми.
В мае госкорпорации «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о строительстве 25 заводов по энергетической утилизации твёрдых коммунальных отходов.